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Каркас здания школы №24 в Кедровом готов на 68%
Общество
Фото предоставил Алексей Свалов
В Кедровом каркас здания будущей школы готов на 68%. Об этом стало известно во время проверки стройплощадки депутатом Законодательного собрания Свердловской области Алексеем Сваловым и председателем думы ГО Верхняя Пышма Иваном Зерновым.
Как сообщил Алексей Свалов, представители строительной компании «Интег», занимающейся строительством школы, планируют завершить монолитную конструкцию и приступить к частичной установке окон и кровле первого блока. Предполагается, что к сентябрю будут готовы внутренние перегородки.
К зданию школы уже проводится канализация. Затем предстоит подключение к теплосетям.
До окончания работ осталось чуть больше года. Строители уже начали благоустройство территории: в спортивном ядре подсыпают тротуары, чтобы придать будущей поверхности достаточную прочность.
Как сообщил Алексей Свалов, представители строительной компании «Интег», занимающейся строительством школы, планируют завершить монолитную конструкцию и приступить к частичной установке окон и кровле первого блока. Предполагается, что к сентябрю будут готовы внутренние перегородки.
К зданию школы уже проводится канализация. Затем предстоит подключение к теплосетям.
До окончания работ осталось чуть больше года. Строители уже начали благоустройство территории: в спортивном ядре подсыпают тротуары, чтобы придать будущей поверхности достаточную прочность.
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