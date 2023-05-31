Каркас здания школы №24 в Кедровом готов на 68%



Фото предоставил Алексей Свалов



Фото предоставил Алексей Свалов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кедровом каркас здания будущей школы готов на 68%. Об этом стало известно во время проверки стройплощадки депутатом Законодательного собрания Свердловской области Алексеем Сваловым и председателем думы ГО Верхняя Пышма Иваном Зерновым.Как сообщил Алексей Свалов, представители строительной компании «Интег», занимающейся строительством школы, планируют завершить монолитную конструкцию и приступить к частичной установке окон и кровле первого блока. Предполагается, что к сентябрю будут готовы внутренние перегородки.К зданию школы уже проводится канализация. Затем предстоит подключение к теплосетям.До окончания работ осталось чуть больше года. Строители уже начали благоустройство территории: в спортивном ядре подсыпают тротуары, чтобы придать будущей поверхности достаточную прочность.