Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 5 июня





– сказали в МЧС. «В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде до 5 июня. По данным синоптиков, в это воскресенье и в понедельник в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду.При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».