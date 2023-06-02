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Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 5 июня
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС по Свердловской области продлили предупреждение о непогоде до 5 июня. По данным синоптиков, в это воскресенье и в понедельник в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду.
При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей»,
– сказали в МЧС.
При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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