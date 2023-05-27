Футбольный клуб «Урал» победой завершил сезон 2022/2023

Владислав Постников © Вечерние ведомости

3 июня футбольный клуб «Урал» провёл свой заключительный матч в сезоне 2022/2023, принимая на «Екатеринбург Арене» ФК «Сочи». Ничего не решающий для турнирных раскладов матч завершился победой «Урала», которую екатеринбургский клуб вырвал в концовке.Первый тайм прошёл без значимых событий и завершился безголевой ничьей. В первой половине второго тайма больше атаковал «Сочи», затем инициатива перешла к «Уралу».В итоге сыграли замены Виктора Гончаренко. Главный тренер «Урала» в последнем матче сезона дал шанс дебютировать в РПЛ молодому Илье Ишкову, которому только на прошлой неделе исполнилось 18 лет.Ишков на 89-й минуте матча навесил с углового на ещё одного вышеднего на замену игрока – Алексея Каштанова, удар которого парировал вратарь «Сочи», но на добивании первым был Егорычев. Счёт 1:0 в оставшиеся несколько минут не изменился.«Урал» набрал по итогам сезона 36 очков и занял 11-е место в РПЛ. В предыдущем сезоне с 33 очками «Урал» был на 12-м месте. Однако, учитывая крайне неудачный старт и серию бед побед в начале сезона (до отставки Игоря Шалимова и прихода на тренерский пост Виктора Гончаренко), можно сказать, что команда на высокой ноте завершила этот чемпионат – заблаговременно обезопасив себя даже от стыковых матчей за сохранение места в РПЛ. Сейчас игроки ФК «Урал» уйдут в отпуск.