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Лишь 3% екатеринбуржцев готовы взять кредит на отпуск
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Лишь 3% екатеринбуржцев готовы взять кредит на летний отпуск. Большинство же предпочитает оставаться дома, если не хватает денег для того, чтобы куда-нибудь съездить отдохнуть.
Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. По их данным, чаще всего кредит ради отпуска берут люди старше 45 лет (8%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху, а перемены положительно сказываются на качестве работы.
Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин: 94% против 86% соответственно. Также те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (97%).
Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. По их данным, чаще всего кредит ради отпуска берут люди старше 45 лет (8%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху, а перемены положительно сказываются на качестве работы.
«Однако большинство опрошенных (84%) против такого подхода: "Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег – сиди дома"»,
– говорят специалисты.
Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин: 94% против 86% соответственно. Также те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (97%).
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