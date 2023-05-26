Лишь 3% екатеринбуржцев готовы взять кредит на отпуск





– говорят специалисты. «Однако большинство опрошенных (84%) против такого подхода: "Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег – сиди дома"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Лишь 3% екатеринбуржцев готовы взять кредит на летний отпуск. Большинство же предпочитает оставаться дома, если не хватает денег для того, чтобы куда-нибудь съездить отдохнуть.Такие сведения приводят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. По их данным, чаще всего кредит ради отпуска берут люди старше 45 лет (8%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху, а перемены положительно сказываются на качестве работы.Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин: 94% против 86% соответственно. Также те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (97%).