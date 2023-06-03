



– говорится в сообщении мэрии. «Пожалуйста, воздержитесь от пребывания на территории от детского пляжа до "Ривьеры". Предупредите детей о рисках нахождения на стройплощадке. Желание отдохнуть в привычном месте не стоит того, чтобы ставить под угрозу здоровье и жизнь. Берегите себя и своих близких!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Заречном из-за строительства эко-парка закрыли детский пляж. В связи с этим в пресс-службе городской администрации местных жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок по пляжу.Площадка под строительство уже передана подрядчику. На пляже работает техника, выполняется монтаж конструкций и разметка под объекты. Строители вырыли траншеи и начали укладывать электрокабель, также выполняется устройство свайного фундамента.