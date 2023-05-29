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В Екатеринбурге побит температурный рекорд 87-летней давности
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в минувшую субботу был побит температурный рекорд для, установленный 3 июня 1936 года, когда температура воздуха поднялась до +32.1°C.
Рекордное значение температуры для 3 июня было превышено вчера уже к 14:00, когда воздух в тени прогрелся до +32.5°C. Об этом сообщил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
Позже воздух прогрелся ещё сильнее – метеостанция зафиксировала итоговое значение дневного максимума +33,3°C.
По данным автора канала «Погода в Екатеринбурге» Алексея Пулина, в воскресенье 4 июня в уральской столице жара ещё будет сохраняться, однако со следующей недели аномально тёплый период должен закончиться.
Рекордное значение для всего июня месяца в Екатеринбурге составляет +36,4 °C – оно установлено относительно недавно, 30 июня 2021 года.
Рекордное значение температуры для 3 июня было превышено вчера уже к 14:00, когда воздух в тени прогрелся до +32.5°C. Об этом сообщил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
Позже воздух прогрелся ещё сильнее – метеостанция зафиксировала итоговое значение дневного максимума +33,3°C.
По данным автора канала «Погода в Екатеринбурге» Алексея Пулина, в воскресенье 4 июня в уральской столице жара ещё будет сохраняться, однако со следующей недели аномально тёплый период должен закончиться.
«Приближающийся с запада холодный воздух скоро распространится на территорию Свердловской области, и жаркий период, длящийся уже две недели, закончится»,
– обещает Алексей Пулин.
Рекордное значение для всего июня месяца в Екатеринбурге составляет +36,4 °C – оно установлено относительно недавно, 30 июня 2021 года.
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