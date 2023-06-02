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Ночью 4 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили о сильных дождях и грозах в грядущую ночь 4 июня. В связи с этим спасатели просят жителей региона быть бдительными и не забывать соблюдать меры безопасности.
Тем, кого ливень застанет в личном транспорте, рекомендуют не пытаться преодолевать подтопленные участки. Вместе этого спасатели советуют перестроиться на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. После этого нужно включить аварийку.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101».
«Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения; постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления»,
– сказали в МЧС.
Тем, кого ливень застанет в личном транспорте, рекомендуют не пытаться преодолевать подтопленные участки. Вместе этого спасатели советуют перестроиться на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. После этого нужно включить аварийку.
«В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности»,
– говорят специалисты.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101».
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