Ночью 4 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы





– сказали в МЧС. «Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения; постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления»,





– говорят специалисты. «В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили о сильных дождях и грозах в грядущую ночь 4 июня. В связи с этим спасатели просят жителей региона быть бдительными и не забывать соблюдать меры безопасности.Тем, кого ливень застанет в личном транспорте, рекомендуют не пытаться преодолевать подтопленные участки. Вместе этого спасатели советуют перестроиться на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. После этого нужно включить аварийку.При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону «112» или по номеру «101».