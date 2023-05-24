В Свердловской области в семи сельских школах планируют отремонтировать спортзалы





— заявляет Биктуганов. «За период с 2014 года в 203 сельских школах, расположенных в 39 муниципалитетах, проведён ремонт спортивных залов. Создание современной инфраструктуры и формирование высококвалифицированных педагогических коллективов в сельских школах и школах малых городов — одно из важных направлений работы по развитию системы образования. Неважно, где живёт ребёнок — в мегаполисе или в селе, — он должен иметь доступ к качественному образованию, развитию способностей и талантов»,

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В этом году в Свердловской области планируют выделить восемь миллионов рублей на ремонт спортивных залов в семи сельских школах. Решение о том, какие именно школы получат финансирование, будет оглашено по результатам конкурсного отбора.В департаменте информполитики региона сообщили, что реконструкция спортзалов проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Этот проект направлен на создание в сельских школах комфортных условий для занятий физкультурой и спортом.Сообщается также, что в следующем году на эти цели будет выделено порядка 9 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета, а также из федеральных средств, полученных Свердловской областью. В прошлом году спортзалы были отремонтированы в школах сёл Большое Трифоново, Криулино, Куминовское, Горбуновское, Рудное, Яр и посёлке Висим.Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отмечает, что за последние 8 лет спортзалы отремонтировали в 203 сельских школах.