Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ожидаются жаркие, но дождливые выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидаются дожди, грозы и даже град. Температура воздуха при этом будет в районе +28°С.
В субботу, 3 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем на севере дождь, сильный ливень, на юге местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, днем град, местами крупный. Ночью 15…20°С, в горах и низинах до 10°С. Днем на юге 31…36°С, на севере 24…29°С. Ветер юной четверти со скоростью 5-10 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек, днем 15-20 м/сек, местами 25 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой дождь, гроза. Ночью 18…20°С, днем 33…35°С. Ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 4 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 26…31, на севере 23…28°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 17…19°С, днем 28…30°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 3 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем на севере дождь, сильный ливень, на юге местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, днем град, местами крупный. Ночью 15…20°С, в горах и низинах до 10°С. Днем на юге 31…36°С, на севере 24…29°С. Ветер юной четверти со скоростью 5-10 м/сек, ночью порывы до 15 м/сек, днем 15-20 м/сек, местами 25 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой дождь, гроза. Ночью 18…20°С, днем 33…35°С. Ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 4 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 26…31, на севере 23…28°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 17…19°С, днем 28…30°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».