В план социальной газификации в Свердловской области включили еще более двух тысяч домов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в план социальной газификации дополнительно включили более двух тысяч домов. Изменения указом губернатора внесли в региональную программу газификации на 2021–2030 годы.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что большая часть домов, дополнительно включенных в план социальной газификации, находятся в Алапаевске, Верх-Нейвинском, Белоярском, Среднеуральске и Нижнесергинском районе.В департаменте информполитики региона рассказали, что всего региональная программа газификации охватит порядка 94,5 тысячи домовладений. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств Единого оператора газификации «Газпром газификация» в рамках заключенного с областью соглашения на общую сумму более 16 миллиардов рублей.Напомним, что программа социальной газификации, объявленная президентом РФ, предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в газифицированных населенных пунктах.В Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки по газификации. Многодетные и малоимущие семьи, бюджетники, живущие в сельских территориях, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории граждан могут получить субсидии на выполнение работ по газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу.