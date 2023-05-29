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В Нижнем Тагиле мужчина обнаружил птичье гнездо под капотом своей машины

12.51 Пятница, 2 июня 2023
Общество
Фото: АН «Между строк»
Житель Нижнего Тагила обнаружил под капотом своего автомобиля птичье гнездо. Машина некоторое время пробыла на стоянке.

Как пишет АН «Между строк», владелец автомобиля планировал заняться ремонтом двигателя. Однако теперь ремонт придется перенести. Мужчина сообщил, что из-под капота вылетела трясогузка, а внутри лежало гнездо с шестью яйцами.

«Я собирался починить машину, поставить фары и разобраться с проблемой в неполадках двигателя. И почему птица выбрала именно такое место для своего дома?»

– рассказал тагильчанин.


Сначала автовладелец собирался переставить гнездо и все же заняться ремонтом, но трясогузка защищала свое место обитания. Мужчина обратился к руководителю нижнетагильского центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой. Она рассказала, что перемещение птичьего дома – это долгое и кропотливая работа. По ее словам, гнездо нужно постепенно перемещать на маленькие расстояние, нельзя уносить его далеко от прежнего места.

Владелец автомобиля решил не убирать гнездо и подождать с ремонтом двигателя, пока птенцы сами не выпорхнут из своего домика.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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