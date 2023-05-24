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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют ради полумарафона «ЗаБег»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В это воскресенье, 4 июля, в Екатеринбурге пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». В связи с этим город ждут очередные перекрытия.
С 08.30 до 15.00 в центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта по улицам:
- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- по 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
- по проспекту Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- по Толмачева – от проспекта Ленина до улицы Царской;
- по Царской – от Толмачева до Николая Никонова.
Кроме того, с 1 июня до 23.00 4 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года и на перечисленных участках дорог.
Участники полумарафона стартуют от площади 1905 года и пробегут мимо исторического здания ратуши, набережной Исети, усадьбы Расторгуева-Харитонова, Оперного театра и других достопримечательностей города. На выбор участникам предоставляют четыре дистанции: один километр, пять, 10 или 21,1 километра. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.
С 08.30 до 15.00 в центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта по улицам:
- Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта;
- по 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева;
- по проспекту Ленина – от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- по Толмачева – от проспекта Ленина до улицы Царской;
- по Царской – от Толмачева до Николая Никонова.
Кроме того, с 1 июня до 23.00 4 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года и на перечисленных участках дорог.
Участники полумарафона стартуют от площади 1905 года и пробегут мимо исторического здания ратуши, набережной Исети, усадьбы Расторгуева-Харитонова, Оперного театра и других достопримечательностей города. На выбор участникам предоставляют четыре дистанции: один километр, пять, 10 или 21,1 километра. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.
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