У выдры из Екатеринбургского зоопарка появился новый вольер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, в последний день мая, посетители Екатеринбургского зоопарка смогли стать свидетелями того, как выдры обживают новый вольер. Новоселье для водоплавающих хищников из семейства куньих было приурочено к «профессиональному» празднику выдр.Дата Международного дня выдр такая же «плавающая», как сами эти симпатичные зверьки. Её принято отмечать в последнюю среду весны, поэтому число постоянно меняется. Так, например, в прошлом году праздник выпал на 25 мая. А в этом году он совпал с последним днём последнего месяца. В Екатеринбургском зоопарке его отметили не только открытием нового вольера, но и пиршеством для выдры.Впрочем, как отмечают сотрудники зоопарка, их выдра Рей угощению обрадовался не сразу. Оно и понятно — в ещё необжитом новом доме, да ещё и при стечении толпы зевак кусок в горло не лез. Но Рей быстро освоился и оставленную рыбу умял, как только зрителей стало поменьше.