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В Екатеринбурге на неделю закроют перекресток улиц Калинина – Ильича
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по перекрестку улиц Калинина – Ильича на Уралмаше. Ограничения будут действовать с 24 по 31 июля. Там будет ремонтировать тепломагистраль.
Напомним, что с 15 мая по 20 сентября на улице Ильича от дома №28 до дома №22 на улице Калинина действуют ограничения на движение транспорта. Также с 15 июня до 20 сентября будет закрыто движение на улице Ильича от дома № 33 до дома № 31а на улице Калинина.
Подробнее о дорожных перекрытиях в городе можно узнать на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
«Движение автотранспорта будет направлено по улицам Уральских Рабочих, Кировградской, Стахановской и Авангардной. Кроме того, на период закрытия будет отменен троллейбус № 30»,
– сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что с 15 мая по 20 сентября на улице Ильича от дома №28 до дома №22 на улице Калинина действуют ограничения на движение транспорта. Также с 15 июня до 20 сентября будет закрыто движение на улице Ильича от дома № 33 до дома № 31а на улице Калинина.
Подробнее о дорожных перекрытиях в городе можно узнать на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
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