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Не вернувшуюся домой после прогулки десятилетнюю екатеринбурженку нашли
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли десятилетнюю девочку, которая вчера не вернулась домой после прогулки. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что с ней все в порядке и она уже возвращена домой.
Напомним, что девочка пропала вчера, 31 мая. В ее поисках участвовала полиция, родители и волонтеры.
«Девочку нашли автономные экипажи отряда. К ней подошли добровольцы, убедились, что это Динара, вызвали полицию и сообщили маме. Она дома, все в порядке»,
– сообщили в пресс-службе поискового отряда.
Напомним, что девочка пропала вчера, 31 мая. В ее поисках участвовала полиция, родители и волонтеры.
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