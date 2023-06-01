Не вернувшуюся домой после прогулки десятилетнюю екатеринбурженку нашли





– сообщили в пресс-службе поискового отряда. «Девочку нашли автономные экипажи отряда. К ней подошли добровольцы, убедились, что это Динара, вызвали полицию и сообщили маме. Она дома, все в порядке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге нашли десятилетнюю девочку, которая вчера не вернулась домой после прогулки. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что с ней все в порядке и она уже возвращена домой.Напомним, что девочка пропала вчера, 31 мая. В ее поисках участвовала полиция, родители и волонтеры.