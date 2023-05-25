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Свердловская прокуратура нашла десятки нарушений на детских и спортивных площадках

16.20 Четверг, 1 июня 2023
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области выявили десятки нарушений на детских и спортивных площадках, связанных с ненадлежащим содержанием. Нарушения были зафиксированы на площадках 102 образовательных организаций и на 126 общедоступных и дворовых спортивно-игровых зонах, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой Кировского района Екатеринбурга в 14 дошкольных образовательных учреждениях были вскрыты нарушения требований к детскому оборудованию. Среди них многочисленные деформации игровых конструкций, ограждений, неустойчивость, сколы, дефекты элементов оборудования, выступающие острые крепежные элементы, повреждения на скатах горок, неустойчивость баскетбольных щитов и другие нарушения. По итогам проверки руководителям учреждений были вынесены представления.

«Всего было вскрыто свыше 150 нарушений в 102 образовательных организациях, в целях устранения которых внесено 104 представления, объявлено 34 предостережения»,

– подчеркнули в прокуратуре.


Верхнесалдинскя городская прокуратура при обследовании десяти детских дворовых площадок также вскрыла многочисленные нарушения требований безопасности. По итогам проверки прокурором внесено представление исполняющему обязанности главы Верхнесалдинского городского округа.

В Кушве прокуратура выявила бесхозную детскую площадку в парке культуры и отдыха, обслуживание которой не осуществляется. Игровое пространство там находится в неудовлетворительном состоянии и представляет опасность для детей. В этой связи прокурором города главе Кушвинского городского округа внесено представление.

«Всего в результате проверки выявлены нарушения при содержании 126 общественных и дворовых детских спортивно-игровых площадок, в целях устранения нарушений внесено 38 представлений»,

– подытожили в ведомстве.


В 2022 году прокурорами было вынесено 76 представлений и возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по факту выявленных нарушений. Также 14 лицам были объявлены предостережения. Так, после вмешательства надзорного ведомства 77 объектов привели в порядок.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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