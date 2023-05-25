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Свердловская прокуратура нашла десятки нарушений на детских и спортивных площадках
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области выявили десятки нарушений на детских и спортивных площадках, связанных с ненадлежащим содержанием. Нарушения были зафиксированы на площадках 102 образовательных организаций и на 126 общедоступных и дворовых спортивно-игровых зонах, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой Кировского района Екатеринбурга в 14 дошкольных образовательных учреждениях были вскрыты нарушения требований к детскому оборудованию. Среди них многочисленные деформации игровых конструкций, ограждений, неустойчивость, сколы, дефекты элементов оборудования, выступающие острые крепежные элементы, повреждения на скатах горок, неустойчивость баскетбольных щитов и другие нарушения. По итогам проверки руководителям учреждений были вынесены представления.
Верхнесалдинскя городская прокуратура при обследовании десяти детских дворовых площадок также вскрыла многочисленные нарушения требований безопасности. По итогам проверки прокурором внесено представление исполняющему обязанности главы Верхнесалдинского городского округа.
В Кушве прокуратура выявила бесхозную детскую площадку в парке культуры и отдыха, обслуживание которой не осуществляется. Игровое пространство там находится в неудовлетворительном состоянии и представляет опасность для детей. В этой связи прокурором города главе Кушвинского городского округа внесено представление.
В 2022 году прокурорами было вынесено 76 представлений и возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по факту выявленных нарушений. Также 14 лицам были объявлены предостережения. Так, после вмешательства надзорного ведомства 77 объектов привели в порядок.
Прокуратурой Кировского района Екатеринбурга в 14 дошкольных образовательных учреждениях были вскрыты нарушения требований к детскому оборудованию. Среди них многочисленные деформации игровых конструкций, ограждений, неустойчивость, сколы, дефекты элементов оборудования, выступающие острые крепежные элементы, повреждения на скатах горок, неустойчивость баскетбольных щитов и другие нарушения. По итогам проверки руководителям учреждений были вынесены представления.
«Всего было вскрыто свыше 150 нарушений в 102 образовательных организациях, в целях устранения которых внесено 104 представления, объявлено 34 предостережения»,
– подчеркнули в прокуратуре.
Верхнесалдинскя городская прокуратура при обследовании десяти детских дворовых площадок также вскрыла многочисленные нарушения требований безопасности. По итогам проверки прокурором внесено представление исполняющему обязанности главы Верхнесалдинского городского округа.
В Кушве прокуратура выявила бесхозную детскую площадку в парке культуры и отдыха, обслуживание которой не осуществляется. Игровое пространство там находится в неудовлетворительном состоянии и представляет опасность для детей. В этой связи прокурором города главе Кушвинского городского округа внесено представление.
«Всего в результате проверки выявлены нарушения при содержании 126 общественных и дворовых детских спортивно-игровых площадок, в целях устранения нарушений внесено 38 представлений»,
– подытожили в ведомстве.
В 2022 году прокурорами было вынесено 76 представлений и возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по факту выявленных нарушений. Также 14 лицам были объявлены предостережения. Так, после вмешательства надзорного ведомства 77 объектов привели в порядок.
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