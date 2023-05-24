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В Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для семинаристов

15.56 Четверг, 1 июня 2023
Общество
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
В Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для служителей Екатеринбургской духовной семинарии. Заниматься семинаристы будут в здании бассейна ДС УГМК под руководством Мастера спорта СССР Александра Какуши.

Идею привлечь семинаристов к занятиям воплотил в жизнь свердловский Общественный совет федерального партпроекта «За самбо». Инициативу открытия секции также поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.


Фото предоставлено Алексеем Сваловым


«На мой взгляд, сейчас одна из самых важных задач нашего проекта заключается в том, чтобы не только воспитать занимающихся здесь ребят, но и масштабировать этот опыт на всю страну, сохранив главный принцип национального единоборства: самбо – это не про нападение, а про защиту себя и своих близких»,

– рассказал координатор партийного проекта «За самбо» в Свердловской области депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов.


Как отметил Председатель Общественного совета «За самбо» в регионе Валерий Чайников, Екатеринбургская духовная семинария стала пятым высшим учебным заведением в Свердловской области, присоединившимся к федеральному проекту.


Фото предоставлено Алексеем Сваловым


«Регулярные тренировки по национальной борьбе уже проходят для студентов Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного университета путей сообщения»,

– сказал Валерий Чайников.


Так, 24 мая все четыре ВУЗа на прошедшем в Верхней Пышме форуме «Лига самбо» подписали соглашения о вступлении в «Студенческую спортивную Лигу самбо».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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