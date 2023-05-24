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Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного. Соответствующее постановление было принято на заседании областного правительства. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Известно, что в Сосьве размер выплат будет определятся исходя из площади утраченного жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке.
Общая площадь нового дома в Сосьве также будет зависит от площади сгоревшего дома. На данный момент выделяются четыре категории домов:
– 42,8 квадратных метра;
– 54,2 квадратных метра;
– 72,3 квадратных метра;
– 90,7 квадратных метра.
В Таежном индивидуальные жилые дома подлежат предоставлению органом местного самоуправления гражданам по договорам найма жилого помещения и делятся на две категории:
– 42 квадратных метра – для семей, состоящих из одиноко проживающих и двух совместно проживающих граждан;
– по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более.
Известно, что в Сосьве размер выплат будет определятся исходя из площади утраченного жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке.
«Решение о том, квартира или дом будут предоставлены взамен сгоревшего имущества, принимает муниципалитет на основе заявления погорельцев. Общая площадь квартиры в многоквартирном жилом доме должна быть не менее общей площади утраченного жилого помещения»,
– объяснили в ДИПе.
Общая площадь нового дома в Сосьве также будет зависит от площади сгоревшего дома. На данный момент выделяются четыре категории домов:
– 42,8 квадратных метра;
– 54,2 квадратных метра;
– 72,3 квадратных метра;
– 90,7 квадратных метра.
В Таежном индивидуальные жилые дома подлежат предоставлению органом местного самоуправления гражданам по договорам найма жилого помещения и делятся на две категории:
– 42 квадратных метра – для семей, состоящих из одиноко проживающих и двух совместно проживающих граждан;
– по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более.
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