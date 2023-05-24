Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного

– объяснили в ДИПе.

«Решение о том, квартира или дом будут предоставлены взамен сгоревшего имущества, принимает муниципалитет на основе заявления погорельцев. Общая площадь квартиры в многоквартирном жилом доме должна быть не менее общей площади утраченного жилого помещения»,