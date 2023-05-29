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Лицами Екатеринбурга стали Николай Коляда, певец Niletto и еще 23 человека
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге стартовала рекламная кампания, посвященная 300-летию города. Лицами уральской столицы стали 25 человек. На 480 баннерах разместятся их изображения со слоганами.
Как рассказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин, на улицах города появятся баннерами с лицами Екатеринбурга, среди которых – драматург Николай Коляда, представители «Уральских пельменей», группа «Чайф», Герой России Дамир Юсупов, режиссер Алексей Федорченко, тренер «Уралочки» Николай Карполь, певец Niletto и мэр Алексей Орлов.
Уже установлен билборд с изображением уральского гонщика Сергея Карякина. Он размещен на улице Блюхера.
В рамках рекламной кампании также изготовлены наклейки с логотипом 300-летия города, которые украсят входные группы городских учреждений и организаций. Сколько денег на это было выделено, не уточняется.
Как рассказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин, на улицах города появятся баннерами с лицами Екатеринбурга, среди которых – драматург Николай Коляда, представители «Уральских пельменей», группа «Чайф», Герой России Дамир Юсупов, режиссер Алексей Федорченко, тренер «Уралочки» Николай Карполь, певец Niletto и мэр Алексей Орлов.
Уже установлен билборд с изображением уральского гонщика Сергея Карякина. Он размещен на улице Блюхера.
«Мы разрабатывали концепцию праздника и остановились на том, чтобы известные екатеринбуржцы сказали добрые слова своему городу. Выбрали два слогана: “Екатеринбург – город для тебя” и “Сердцем всегда с тобой”. Под этот проект отдано 480 поверхностей»,
– заявил Сергей Плахотин.
В рамках рекламной кампании также изготовлены наклейки с логотипом 300-летия города, которые украсят входные группы городских учреждений и организаций. Сколько денег на это было выделено, не уточняется.
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