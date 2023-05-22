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Депутаты Нижнего Тагила выступают против изменений в системе обращения с отходами
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Нижнего Тагила на вчерашнем заседании высказались против возможных изменений в проекте территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, который принимает региональное министерство энергетики и ЖКХ.
Об этом пишет АН «Между строк», депутаты недовольны тем, что, согласно изменениям, полигону Нижнего Тагила предстоит принимать отходы из других городов.
Нижнетагильские депутаты намерены отправить письмо к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой учесть мнение горожан. Также они планируют отправить соответствующее обращение депутатам Законодательного собрания Свердловской области.
Об этом пишет АН «Между строк», депутаты недовольны тем, что, согласно изменениям, полигону Нижнего Тагила предстоит принимать отходы из других городов.
«С изменениями, которые опубликованы на сегодняшний день, мы не согласны, не учтены замечания, которые отправляли депутаты этого и прошлого созыва. Предлагается размещать на нашем полигоне отходы еще и других муниципальных образований: Кушвинского ГО, Верхнетуринского, Нижнетуринского, Невьянского и Горноуральского. Суммарно в них проживает около 140 тысяч жителей, соответственно, нагрузка на полигон возрастёт минимум на 30%»,
– отметил председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.
Нижнетагильские депутаты намерены отправить письмо к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой учесть мнение горожан. Также они планируют отправить соответствующее обращение депутатам Законодательного собрания Свердловской области.
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