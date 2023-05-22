Депутаты Нижнего Тагила выступают против изменений в системе обращения с отходами

– отметил председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.

«С изменениями, которые опубликованы на сегодняшний день, мы не согласны, не учтены замечания, которые отправляли депутаты этого и прошлого созыва. Предлагается размещать на нашем полигоне отходы еще и других муниципальных образований: Кушвинского ГО, Верхнетуринского, Нижнетуринского, Невьянского и Горноуральского. Суммарно в них проживает около 140 тысяч жителей, соответственно, нагрузка на полигон возрастёт минимум на 30%»,