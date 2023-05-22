От клещей в Свердловской области пострадали более 11 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от клещей пострадали уже 11 146 человек, в том числе 2 289 детей. Это в 1,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего пострадавших зафиксировано в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Пышминском, Рефтинском, Тугулымском, Талицком, Новолялинском, Верхнесалдинском, Асбестовском и Ачитском городских округах, Ирбитском МО, Алапаевском районе, Карпинске, Дегтярске и Алапаевске.В Екатеринбурге зарегистрировано 3 139 пострадавших от укусов клещей, в том числе 369 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 29 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 111 человек.