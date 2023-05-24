Крематорию для животных не могут найти место в Берёзовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Увы, каждый владелец домашнего животного рано или поздно сталкивается с необходимостью хоронить скончавшегося любимца. Большинство — по незнанию или в силу финансовых проблем — не обращаются в соответствующую службу, а устраивает «кладбище домашних животных» в ближайшем лесопарке, а то и прямо во дворе. Некоторые и вовсе оставляют погибших или умерших питомцев лежать под открытым небом.В Берёзовском проблему с трупами животных, найденными на улице, взялась решать руководитель благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новосёлова. Поначалу подобранных хвостатых покойников она возила в Екатеринбург, где отдавала их на кремацию. Но количество трупов оказалось слишком большим, и зоозащитница посчитала, что во всех смыслах выгоднее будет организовать кремацию животных прямо в Берёзовском. И она приобрела крематор — небольшую установку, которую используют не только ветеринарные организации, но и «людские» лечебные заведения. Однако, выяснилось, что приобрести крематор — самый простой этап в затеянном предприятии. Гораздо сложнее найти место, где его можно было бы установить.Казалось бы, администрация города заинтересована в том, чтобы по улицам не валялись истлевающие трупы животных. Ан, нет! На просьбу выделить место под установку крематора Ольга Новосёлова получает из мэрии Берёзовского отказы. Третий такой она получила на днях. В бумаге под подписью главы Берёзовского городского округа Евгения Писцова ей напоминают, что установка крематоров предполагает санитарную зону от 500 до 1000 метров, и указывают, что установка крематоров на территории округа генпланом не предусмотрена. Более того, глава округа утверждает, что свободных мест для крематора на вверенном ему пространстве вообще нет. А это значит, что установка крематора в ближайшей перспективе и не предвидится.Руководитель благотворительного фонда, мягко говоря, недоумевает. О санитарных зонах она прекрасно знает, поэтому готова была на любой клочок земли, соответствующий данной норме, — в промзоне, на окраине леса, за городской чертой. Но то ли не предусматривающий крематоры генплан предусматривает трупы животных на улицах, то ли администрация округа рассчитывает, что женщина и впредь будет убирать мёртвых собак и кошек за собственный счёт.