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Ректора Уральской консерватории оштрафовали за невыплату зарплаты профессору
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ректора Уральской государственной консерватории имени М. Мусоргского Валерия Шкарупу оштрафовали на 11 тысяч рублей по статье 5.27 КоАП (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).
Причиной стала невыплата в срок стимулирующей надбавки профессору Валерию Аверину – добиваться этой выплаты профессору и преподавателю оркестровых струнных инструментов пришлось через суд (добровольно вуз выплачивать надбавку отказался).
В результате премию Аверин получил на полгода позже положенного срока. На основании этого Госинспекция труда вынесла постановление о привлечении ректора к административной ответственности (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей»).
Отметим, что уже несколько лет продолжается конфликт руководства консерватории с вузовской ячейкой профсоюза «Университетская солидарность». С 2021 года профсоюзники требуют уволить ректора, однако к настоящему времени им пока что удалось лишь добиться перевода Валерия Шкарупу в статус и.о.
Причиной стала невыплата в срок стимулирующей надбавки профессору Валерию Аверину – добиваться этой выплаты профессору и преподавателю оркестровых струнных инструментов пришлось через суд (добровольно вуз выплачивать надбавку отказался).
В результате премию Аверин получил на полгода позже положенного срока. На основании этого Госинспекция труда вынесла постановление о привлечении ректора к административной ответственности (имеется в распоряжении «Вечерних ведомостей»).
Отметим, что уже несколько лет продолжается конфликт руководства консерватории с вузовской ячейкой профсоюза «Университетская солидарность». С 2021 года профсоюзники требуют уволить ректора, однако к настоящему времени им пока что удалось лишь добиться перевода Валерия Шкарупу в статус и.о.
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