Кот из Полевского без единой целой косточки попал под опеку екатеринбургской «Кляксы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Множественные переломы костей диагностированы у кота Поля, которого привезли в Екатеринбург из Полевского. Если какая-то из косточек и осталась целой, то она вывихнута.Теперь уже не столь важно, в какой именно «замес» попал полевской Поль. Понятно одно — выжил он чудом, и чудом будет если екатеринбургским ветврачам удастся залечить все многочисленные его травмы и снова поставить кота на лапы (каждая из которых у него тоже сломана). Среди некоторых других травм — смещение левой таранной кости, закрытые вывихи локтевых суставов, перелом со смещением дистального участка левой малоберцовой кости.Пока Полю точно повезло в одном — он попал под опеку екатеринбургского приюта для травмированных животных «Клякса», где не принято отказываться даже от самых тяжёлых и — казалось бы — безнадёжных приёмышей. В данном же случае надежда есть. Но для того, чтобы переломанный кот получил необходимое лечение и прошёл через все операции, необходима финансовая поддержка.Перечислить средства на операции для Поля или на лечение и содержание других подопечных «Кляксы» можно на номер счёта Сбербанка, привязанный к телефонному номеру 89126025666.