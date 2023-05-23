Возрастное ограничение 18+
Медики Екатеринбурга обследовали более 45 тысяч новорожденных на генетические заболевания
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге с начала 2023 года обследовали свыше 45 тысяч новорожденных со всего Уральского федерального округа, среди которых 15 тысяч малышей были из Свердловской области.
По данным ДИПа, из 45 тысячи обследованных малышей в группе риска по наследственным заболеваниям оказались почти 1,5 тысячи новорожденных. Для проведения более комплексного исследования анализы этих детей были направлены в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова в Москве.
Кроме этого, еще у 12 детей подтвердились патологии. Пятеро малышей имеют наследственные нарушения обмена веществ, у одного выявлена тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, еще шестерым диагностировали спинальную мышечную атрофию.
Как заявляет эксперт по медицинской генетике в Уральском федеральном округе и Свердловской области Елена Николаева, все дети с патологиями находятся под контролем специалистом и проходят лечение. Также дети с СМА попадают под опеку благотворительного фонда «Круг добра», который приобретает для них необходимые препараты.
«Каждого кроху на вторые сутки после появления на свет проверяли на наличие 36 заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии, первичных иммунодефицитов и наследственных болезней обмена веществ»,
– рассказали в свердловском департаменте информационной политики.
По данным ДИПа, из 45 тысячи обследованных малышей в группе риска по наследственным заболеваниям оказались почти 1,5 тысячи новорожденных. Для проведения более комплексного исследования анализы этих детей были направлены в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова в Москве.
Кроме этого, еще у 12 детей подтвердились патологии. Пятеро малышей имеют наследственные нарушения обмена веществ, у одного выявлена тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, еще шестерым диагностировали спинальную мышечную атрофию.
Как заявляет эксперт по медицинской генетике в Уральском федеральном округе и Свердловской области Елена Николаева, все дети с патологиями находятся под контролем специалистом и проходят лечение. Также дети с СМА попадают под опеку благотворительного фонда «Круг добра», который приобретает для них необходимые препараты.
«Еще в прошлом году "Круг добра" обеспечил терапией шестерых детей, у которых заболевание было выявлено благодаря участию нашего региона в пилотном проекте скрининга на СМА и первичные иммунодефициты»,
– отметила Елена Николаева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировали 22 пожара на площади 1,8 тысячи гектаров
23 мая 2023
23 мая 2023
В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
28 мая 2023
28 мая 2023