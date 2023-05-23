Медики Екатеринбурга обследовали более 45 тысяч новорожденных на генетические заболевания





– рассказали в свердловском департаменте информационной политики. «Каждого кроху на вторые сутки после появления на свет проверяли на наличие 36 заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии, первичных иммунодефицитов и наследственных болезней обмена веществ»,





– отметила Елена Николаева. «Еще в прошлом году "Круг добра" обеспечил терапией шестерых детей, у которых заболевание было выявлено благодаря участию нашего региона в пилотном проекте скрининга на СМА и первичные иммунодефициты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге с начала 2023 года обследовали свыше 45 тысяч новорожденных со всего Уральского федерального округа, среди которых 15 тысяч малышей были из Свердловской области.По данным ДИПа, из 45 тысячи обследованных малышей в группе риска по наследственным заболеваниям оказались почти 1,5 тысячи новорожденных. Для проведения более комплексного исследования анализы этих детей были направлены в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова в Москве.Кроме этого, еще у 12 детей подтвердились патологии. Пятеро малышей имеют наследственные нарушения обмена веществ, у одного выявлена тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, еще шестерым диагностировали спинальную мышечную атрофию.Как заявляет эксперт по медицинской генетике в Уральском федеральном округе и Свердловской области Елена Николаева, все дети с патологиями находятся под контролем специалистом и проходят лечение. Также дети с СМА попадают под опеку благотворительного фонда «Круг добра», который приобретает для них необходимые препараты.