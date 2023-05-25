Несогласованная акция «местного отделения ЧВК "Вагнер"» в Екатеринбурге прошла под охраной полиции

– сообщила Татьяна Мерзлякова.

«Он состоялся с охраной полиции, она принимала в этом участие, за что им спасибо. Акция прошла без единого происшествия, и, единственное, что они планировали проехать по центральной улице, но так как центр заполнен людьми, она прошла по другой трассе под серьезным обеспечением безопасности как жителей города, так и тех, кто участвовал в этой акции. Для меня проведение любой акции – это умение слушать людей»,