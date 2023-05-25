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Несогласованная акция «местного отделения ЧВК "Вагнер"» в Екатеринбурге прошла под охраной полиции
Общество
Скрин из видео: департамент информационной политики Свердловской области
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе прошедшего сегодняшним утром брифинге заявила, что несогласованная акция в Екатеринбурге от «местного отделения ЧВК "Вагнер"», которая состоялась в воскресенье, 28 мая, контролировалась полицией.
Речь идет об автопробеге, в котором порядка сотни автомобилей проехали от ТЦ OBI на Халтурина до Северного кладбища Березовского, где есть секция погибших участников ЧВК.
Напомним, что свердловские власти отказывали в проведении автопробега к кладбищу ЧВК «Вагнер».
Речь идет об автопробеге, в котором порядка сотни автомобилей проехали от ТЦ OBI на Халтурина до Северного кладбища Березовского, где есть секция погибших участников ЧВК.
«Он состоялся с охраной полиции, она принимала в этом участие, за что им спасибо. Акция прошла без единого происшествия, и, единственное, что они планировали проехать по центральной улице, но так как центр заполнен людьми, она прошла по другой трассе под серьезным обеспечением безопасности как жителей города, так и тех, кто участвовал в этой акции. Для меня проведение любой акции – это умение слушать людей»,
– сообщила Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что свердловские власти отказывали в проведении автопробега к кладбищу ЧВК «Вагнер».
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