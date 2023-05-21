Обновленные детские поликлиники откроются в Ирбите и Нижнем Тагиле в июне





– добавила заведующая детской поликлиникой Ирбитской ЦГБ Анна Семёнова. «Работа детского поликлинического отделения направлена на проведение широкого спектра медицинских осмотров: здесь будут вести прием узкопрофильные специалисты, в том числе стоматолог, психиатр, хирург, невролог»,



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ирбите и Нижнем Тагиле в июне откроют отремонтированные детские поликлиники. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.В детской поликлинике Ирбитской ЦГБ строители обновили холл и детскую зону. Для маломобильных посетителей обустроили пандусы и поручни, а в помещениях теперь нет порогов. В поликлинике установили новую мебель. Перед входом в здание строители смонтировали площадку с навесом для хранения детского транспорта на 15 колясок.Стоимость ремонта и оснащения детской поликлиники составила 23,7 миллиона рублей. На 10 педиатрических участках врачи принимают более 9 тысяч маленьких пациентов и 6,7 тысячи юных сельчан из прикрепленных территорий.В Нижнем Тагиле капитальный ремонт выполнили на втором и третьем этажах поликлиники детской городской больницы. Строители обновили кабинеты приема участковых врачей и физиотерапевтическое отделение: заменены сети водоснабжения, канализации и отопления, обновлена сантехника и электрика, установлены новые светильники, выполнены отделочные работы, установлена новая мебель.Также в здании отремонтировали бассейн. В помещении заменили кровлю, оконные блоки, радиаторы отопления, в большой и малой чашах бассейна выполнили гидроизоляцию и обновили покрытие. Смонтирована также новая система подачи воды, обновлена система фильтрации и обеззараживания, организована циркуляция воды и ее нагрев. Строители установили два гидравлических подъемника для маломобильных пациентов.К детской поликлинике в Нижнем Тагиле прикреплены около 13 300 детей, которых врачи принимают на 13 педиатрических участках. Стоимость ремонтных работ составила 50,5 миллиона рублей.