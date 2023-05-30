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Екатеринбурженка взыскала с коммунальщиков 200 тысяч рублей за ремонт заглохшего в луже BMW
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местная жительница взыскала с коммунальщиков 200 тысяч рублей за ремонт своего автомобиля BMW, который заглох в центре огромной лужи у проходной концерна «Калина».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в ночь со 2 на 3 июля Екатерина ехала на своем автомобиле BMW ночью по улице Комсомольской. Тогда в Екатеринбурге шел сильный ливень. В районе дома №80 на проезжей части образовалась огромная лужа, которую не получалось объехать. Женщина решила поехать по воде, но машина заглохла в центре лужи.
Увозить автомобиль пришлось на эвакуаторе. Фактическая стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 199 700 рублей, еще 6 500 рублей потребовалось заплатить эксперту.
Согласно составленному сотрудниками ГИБДД акту выявленных недостатков в содержании дорог, на улице Комсомольской была выявлена лужа размерами 20х60 метров. Ливневая канализация, обслуживаемая МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», не справилась с потоком воды.
Екатерина обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к МБУ о взыскании убытков, причиненных ДТП. Суд удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» убытки в размере 206 200 рублей и расходы по оплате госпошлины – 5 262 рублей.
Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Представители МБУ ВОИС настаивали на том, что женщина с учетом видимой и предполагаемой глубины затопления дороги должна была сделать вывод о недопустимости движения по ней.
Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» предстоит выплатить свердловчанке 211 462 рубля.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в ночь со 2 на 3 июля Екатерина ехала на своем автомобиле BMW ночью по улице Комсомольской. Тогда в Екатеринбурге шел сильный ливень. В районе дома №80 на проезжей части образовалась огромная лужа, которую не получалось объехать. Женщина решила поехать по воде, но машина заглохла в центре лужи.
Увозить автомобиль пришлось на эвакуаторе. Фактическая стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 199 700 рублей, еще 6 500 рублей потребовалось заплатить эксперту.
Согласно составленному сотрудниками ГИБДД акту выявленных недостатков в содержании дорог, на улице Комсомольской была выявлена лужа размерами 20х60 метров. Ливневая канализация, обслуживаемая МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», не справилась с потоком воды.
Екатерина обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к МБУ о взыскании убытков, причиненных ДТП. Суд удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» убытки в размере 206 200 рублей и расходы по оплате госпошлины – 5 262 рублей.
Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Представители МБУ ВОИС настаивали на том, что женщина с учетом видимой и предполагаемой глубины затопления дороги должна была сделать вывод о недопустимости движения по ней.
Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» предстоит выплатить свердловчанке 211 462 рубля.
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