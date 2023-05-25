На восьми участках дорог Свердловской области планируют установить детекторы транспортного потока

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Еще на восьми участках дорог Свердловской области в 2023 году планируется установить детекторы транспортного потока.В департаменте информполитики региона заявили, что интеллектуальные транспортные системы сделают движение по дорогам более комфортным и безопасным. Они помогают оперативно реагировать на проблемные ситуации, возникающие из-за ремонтных работ или погодных условий, а также планировать развитие дорожной сети в регионе. К интеллектуальным транспортным системам относят установку детекторов, «умных» светофоров, остановок и специального программного обеспечения, позволяющего обрабатывать информацию и управлять работой транспортных систем.По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, в этом году будут установлены детекторы транспортного потока на шести участках ЕКАД, 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Детекторы отслеживают и анализируют 28 параметров трафика, в том числе государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость и направление движения каждого автомобиля. Мониторинг данных позволит подсчитать суточный трафик, а дорожники смогут использовать результаты для организации эффективного движения и планирования развития улично-дорожной сетиДетектор транспортного потока на северном подъезде к Нижнему Тагилу установят совместно со строительством «умного» светофора.Ранее в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях специалисты установили 49 детекторов транспортного потока.