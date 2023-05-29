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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 30 мая
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На 30 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/сек. Из-за непогоды возможно падение деревьев и слабоукреплённых конструкций, а также обрывы линий связи и электропередач.
МЧС советует свердловчанам воздержаться от походов в лес и выходов на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки, а в квартирах закрывать окна и форточки. Водителям рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по номеру 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/сек. Из-за непогоды возможно падение деревьев и слабоукреплённых конструкций, а также обрывы линий связи и электропередач.
МЧС советует свердловчанам воздержаться от походов в лес и выходов на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки, а в квартирах закрывать окна и форточки. Водителям рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по номеру 101 или 112.
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