Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера 3 июня. Соответствующая информация появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Отмена предупреждения ожидается с 20.00 3 июня.