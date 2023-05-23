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Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до вечера 3 июня. Соответствующая информация появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения ожидается с 20.00 3 июня.
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения ожидается с 20.00 3 июня.
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