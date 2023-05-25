За нарушение правил пожарной безопасности в выходные оштрафовали 70 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие выходные оштрафовали 70 человек, нарушивших правила пожарной безопасности.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, каждый день для предупреждения лесных пожаров в рейды выходят почти 500 патрульных групп. Сотрудники МЧС вместе с представителями полиции, местных администраций и общественных организаций патрулируют леса и прилегающие территории.На выходных патрульные группы составили на нарушителей 70 протоколов об административных правонарушениях. Также вынесено 16 определений о возбуждении административных расследований.Всего с начала пожароопасного периода сотрудники МЧС составили в Свердловской области 2 151 протокол об административных правонарушениях. Возбуждено 37 уголовных дел на нарушителей требований правил противопожарного режима.