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За нарушение правил пожарной безопасности в выходные оштрафовали 70 свердловчан
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области за минувшие выходные оштрафовали 70 человек, нарушивших правила пожарной безопасности.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, каждый день для предупреждения лесных пожаров в рейды выходят почти 500 патрульных групп. Сотрудники МЧС вместе с представителями полиции, местных администраций и общественных организаций патрулируют леса и прилегающие территории.
На выходных патрульные группы составили на нарушителей 70 протоколов об административных правонарушениях. Также вынесено 16 определений о возбуждении административных расследований.
Всего с начала пожароопасного периода сотрудники МЧС составили в Свердловской области 2 151 протокол об административных правонарушениях. Возбуждено 37 уголовных дел на нарушителей требований правил противопожарного режима.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, каждый день для предупреждения лесных пожаров в рейды выходят почти 500 патрульных групп. Сотрудники МЧС вместе с представителями полиции, местных администраций и общественных организаций патрулируют леса и прилегающие территории.
На выходных патрульные группы составили на нарушителей 70 протоколов об административных правонарушениях. Также вынесено 16 определений о возбуждении административных расследований.
Всего с начала пожароопасного периода сотрудники МЧС составили в Свердловской области 2 151 протокол об административных правонарушениях. Возбуждено 37 уголовных дел на нарушителей требований правил противопожарного режима.
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