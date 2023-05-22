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Улица Бабушкина в Екатеринбурге будет перекрыта до 15 октября
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по улице Бабушкина. Проехать по участку от Фронтовых Бригад до дома № 12 на Бабушкина нельзя будет со 2 июня по 15 октября.
Перекрытие связано с проведение работ по ремонту тепломагистрали. Движение транспорта направят по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.
Во время проведения работ горожанам обеспечат возможность проезда к домам №№ 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведение работ по ремонту тепломагистрали. Движение транспорта направят по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.
Во время проведения работ горожанам обеспечат возможность проезда к домам №№ 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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