Улица Бабушкина в Екатеринбурге будет перекрыта до 15 октября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по улице Бабушкина. Проехать по участку от Фронтовых Бригад до дома № 12 на Бабушкина нельзя будет со 2 июня по 15 октября.Перекрытие связано с проведение работ по ремонту тепломагистрали. Движение транспорта направят по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.Во время проведения работ горожанам обеспечат возможность проезда к домам №№ 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.