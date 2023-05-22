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Сотрудники УГМК приняли участие в «БлагоБеге» и собрали средства в помощь больным детям

11.23 Понедельник, 29 мая 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сотрудники Уральской горно-металлургической компании приняли участие в благотворительном забеге «БлагоБег» в минувшую субботу, 27 мая. Мероприятие проходило во второй раз и было приурочено ко Дню защиты детей.

Цель забега – подарить участникам и болельщикам радость спорта и поддержать подопечных Благотворительного фонда «Дети России» (основан УГМК). Соревнования проводились по трем дистанциям: 800 метров – детский забег; 3 и 5 км – для взрослых. Благотворительный взнос участника составлял сумму от 100 рублей.

В Верхней Пышме «БлагоБег» начался в Манином парке с разминки, которую провела призер Олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Красномовец. Завершился спортивный праздник развлекательной программой с розыгрышами, ростовыми куклами и сувенирами для самых маленьких участников.


Фото: пресс-служба УГМК


«Радует, что в жизни сотрудников компании есть место не только для здорового образа жизни, но и для добрых дел. И сегодня можно объединить своё хобби, увлечение спортом с благим поступком»,

– отметила начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова.


На старт «БлагоБега» вышли любители спорта и активного отдыха не только в Верхней Пышме, но и в Серове, Ревде, Сухом Логе (Свердловская область), Шадринске (Курганская область), Гае (Оренбургская область), Учалах (Республика Башкортостан) и поселке Медногорском (Карачаево-Черкесская Республика). Всего в праздничных мероприятиях приняло участие 1500 человек. Многие из любителей спорта пришли на забег с семьями.


Фото: пресс-служба УГМК


«Сердечно признательны всем, кто присоединился к мероприятию. Уже второй раз "БлагоБег" показывает – общими усилиями мы можем многое. Взнос за участие был совсем небольшой, почти символический. Но, объединившись, мы помогли ребёнку стать ближе к мечте. Это бесценно!»

– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.


На средства, собранные в ходе благотворительного забега, оплачено лечение для Кирилла Кулакова из Екатеринбурга.

В 2022 году «БлагоБег» проходил в четырёх городах Свердловской области, Башкирии и Карачаево-Черкессии. К социально значимому спортивному проекту присоединились несколько сотен человек.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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14:49 Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
14:11 В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека
13:14 В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека
12:15 Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
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