Сотрудники УГМК приняли участие в «БлагоБеге» и собрали средства в помощь больным детям

«Радует, что в жизни сотрудников компании есть место не только для здорового образа жизни, но и для добрых дел. И сегодня можно объединить своё хобби, увлечение спортом с благим поступком»,

– отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

«Сердечно признательны всем, кто присоединился к мероприятию. Уже второй раз "БлагоБег" показывает – общими усилиями мы можем многое. Взнос за участие был совсем небольшой, почти символический. Но, объединившись, мы помогли ребёнку стать ближе к мечте. Это бесценно!»