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В Академическом районе Екатеринбурга прошел фестиваль двойняшек и тройняшек
Общество
Фото: akademekb
В Академическом районе Екатеринбурга в минувшее воскресенье, 28 мая, прошел праздник «Двойная радость», приуроченный к Международному дню близнецов.
Мероприятие состоялось в Преображенском парке. Праздник организовали четыре мамы близнецов.
Программа была рассчитана на детей разных возрастов. На фестивале организовали парад двойных и тройных колясок, «Катипарад», «Пузырьпарад» и парад воздушных змеев. Как пишет портал akademekb, для детей были предусмотрены призы и подарки.
Мероприятие состоялось в Преображенском парке. Праздник организовали четыре мамы близнецов.
«Мы поддержали замечательную идею. Это настоящее счастье, что в Академическом такие замечательные родители, которые хотят подарить радость не только своим детям, но другим»,
– отметил глава Академического района Николай Смирнягин.
Программа была рассчитана на детей разных возрастов. На фестивале организовали парад двойных и тройных колясок, «Катипарад», «Пузырьпарад» и парад воздушных змеев. Как пишет портал akademekb, для детей были предусмотрены призы и подарки.
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