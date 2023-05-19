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Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
Общество
Скрин из видео: Татьяна Коркунова
Погорельцы из поселка Сосьва записали видеообращение Путину, в котором попросили проконтролировать восстановление их населенного пункта, в том числе строительство новых домов для пострадавших от пожара. Люди утверждают, что строительство периодически останавливается, а разъяснений им не дают.
Видео опубликовали странице местной жительницы Татьяны Коркуновой в социальной сети «ВКонтакте».
Они также попросили остановить выдачу сертификатов на приобретение жилья, в которых не прописаны суммы. По их словам, «люди растеряны и подписывают бумаги необдуманно». Кроме этого, они выразили опасение, что поселок окажется под угрозой исчезновения, если люди, получившие сертификаты, будут покупать жилье в других населенных пунктах.
Помимо этого, они попросили взять под особый контроль восстановление местной колонии, которая является градообразующим предприятием для Сосьвы, и помочь пострадавшим от пожаров предпринимателям, у которых работали жители поселка. После пожара несколько человек лишились работы.
Видео опубликовали странице местной жительницы Татьяны Коркуновой в социальной сети «ВКонтакте».
«Дома то строят, то останавливают строительство. Никаких разъяснений свыше мы не получаем. В каждом отдельном случае нужно разбираться индивидуально. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а сейчас строят дома 42 квадратных метра на семью, из которых одна жилая комната – 14 квадратных метров. Люди потеряли не только дома, но и все приусадебные хозяйства»,
– сказала Татьяна Коркунова.
Они также попросили остановить выдачу сертификатов на приобретение жилья, в которых не прописаны суммы. По их словам, «люди растеряны и подписывают бумаги необдуманно». Кроме этого, они выразили опасение, что поселок окажется под угрозой исчезновения, если люди, получившие сертификаты, будут покупать жилье в других населенных пунктах.
Помимо этого, они попросили взять под особый контроль восстановление местной колонии, которая является градообразующим предприятием для Сосьвы, и помочь пострадавшим от пожаров предпринимателям, у которых работали жители поселка. После пожара несколько человек лишились работы.
«Также 40 лет нам обещают строительство новой школы №4. В этом году зданию школы исполняется 115 лет. Не дайте умереть нашему родному поселку. Мы хотим жить здесь, на земле наших предков»,
– заявили жители Сосьвы.
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