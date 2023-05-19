Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка

– сказала Татьяна Коркунова.

«Дома то строят, то останавливают строительство. Никаких разъяснений свыше мы не получаем. В каждом отдельном случае нужно разбираться индивидуально. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а сейчас строят дома 42 квадратных метра на семью, из которых одна жилая комната – 14 квадратных метров. Люди потеряли не только дома, но и все приусадебные хозяйства»,