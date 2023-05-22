В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов

Фото: Артемий Кузьмин

Фото: Артемий Кузьмин

Фото: Артемий Кузьмин

Фото: Артемий Кузьмин





– рассказали организаторы «МотоЦикла» и члены команды «Мотоджимхана Екатеринбург TEAM»

Сергей Акула и Дмитрий Бердников. «Главная задача – простым и доступным языком рассказать важные вещи для мотоциклистов. Наша команда проводит не только ежегодный цикл лекций по безопасности, но еще и бесплатные тренировки для тех, у кого есть свой мотоцикл и открыта категория "А". Мы надеемся, что наши мероприятия помогут сократить количество аварий с участием мотоциклистов, а также поспособствуют развитию культуры вождения на дорогах общего пользования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в минувшую среду, 24 мая, завершился бесплатный цикл лекций «МотоЦикл-2023» для мотоциклистов столицы Урала и Свердловской области по дорожной безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Мероприятие состоялось в ТРК «Комсомолл» при поддержке Госавтоинспекции области.Цикл состоял из трех блоков. Первый блок «10 советов мотоциклистам» вел инструктор мотошколы PARTIZAN, один из организаторов мероприятия и членов команды «Мотоджимхана Екатеринбург TEAM» Сергей Акула. Он поделился со слушателями своим опытом и дал полезные советы по передвижению в городе.Во втором блоке выступала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко. Она показала видеоролик с новыми правилами, разобрала актуальные ДТП с участием мотоциклистов, которые произошли за последнее время, и дала рекомендации по мерам профилактики безопасности дорожного движения. После этого в открытом диалоге мотолюбители смогли пообщаться с представителями ГИБДД и задать им свои вопросы.Третий и завершающий блок был от Центра медицины катастроф, который представляла анестезиолог-реаниматолог Анастасия Гильманова. Она рассказала о том, что нужно делать при ДТП и как не навредить человеку при оказании первой медицинской помощи. Участники мероприятия смогли на практике провести реанимационные действия манекену, а также научились правильно снимать шлем с мотоциклиста.Послушать лекции пришло порядка 200 человек.