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Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца месяца. По прогнозам синоптиков, с 27 по 29 мая днем в регионе температура будет колебаться от 28 до 33°C, что на 7-8°C выше нормы.
Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, в ближайшие трое суток также местами ожидаются внутримассовые грозы, кратковременный дождь и порывистый ветер.
В последние два дня мая жара должна будет ослабеть на 4-6°C. Температура воздуха днем 30 и 31 мая ожидается в районе 22-27°C. Кроме этого, в эти дни вероятны кратковременные дожди в северных и горных районах области.
Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, в ближайшие трое суток также местами ожидаются внутримассовые грозы, кратковременный дождь и порывистый ветер.
В последние два дня мая жара должна будет ослабеть на 4-6°C. Температура воздуха днем 30 и 31 мая ожидается в районе 22-27°C. Кроме этого, в эти дни вероятны кратковременные дожди в северных и горных районах области.
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