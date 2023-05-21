Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца месяца. По прогнозам синоптиков, с 27 по 29 мая днем в регионе температура будет колебаться от 28 до 33°C, что на 7-8°C выше нормы.Как сообщают синоптики Уральского гидрометцентра, в ближайшие трое суток также местами ожидаются внутримассовые грозы, кратковременный дождь и порывистый ветер.В последние два дня мая жара должна будет ослабеть на 4-6°C. Температура воздуха днем 30 и 31 мая ожидается в районе 22-27°C. Кроме этого, в эти дни вероятны кратковременные дожди в северных и горных районах области.