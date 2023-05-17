Возрастное ограничение 18+

Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле

19.30 Пятница, 26 мая 2023
Общество
Фото: ВК-группа «Инцидент Нижний Тагил» / vk.com/inc_nt
От рук вандалов пострадали фасад и вывеска одного из магазинов одежды в Нижнем Тагиле. Благодаря камерам видеонаблюдения им удалось устроить поучительные «исправительные работы».

Пытаясь выяснить, кто же расписал фасад здания, сотрудники торговой точки на проспекте Мира внимательно просмотрели видеозаписи и обнаружили запечатлённых на них «художников». Но в полицию обращаться не стали, а разместили ультиматум в ВК-сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Это возымело должный эффект! Не желая получить более серьёзное наказание, юные вандалы (а нахулиганили именно подростки) вышли на связь с руководством магазина и пообещали отмыть и фасад здания, и магазинную вывеску. На том и порешили. Теперь здание снова стоит чистеньким, а хулиганы впредь призадумаются, стоит ли добавлять без спросу свои художества в городскую среду.

А вот чем закончится история с вандализмом в Красноуфимске, пока неизвестно. Там жертвой «художников» стала скульптура широкорогого оленя, установленная всего пару лет назад. Трое молодых людей с какой-то целью начали закрашивать статую краской из баллончика. Завершить начатое им помешало появление полицейского. «Художники» бросились врассыпную, но — как сообщает паблик «Подслушано Красноуфимск», — одного из них удалось задержать. И вряд ли в данном случае вандалам удастся отделаться купанием бронзового оленя.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге к 300-летию планируют обновить фасад железнодорожного вокзала
17 мая 2023
Нижний Тагил занял девятое место в рейтинге городов с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду
26 мая 2023
В Нижнем Тагиле открылась региональная выставка ювелирных шедевров
19 мая 2023
В столице Урала хотят построить духовно-просветительский центр в сквере у Ново-Тихвинского монастыря
19 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
18:49 В Тавде некому принимать роды
18:23 ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой
17:57 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
17:31 Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
16:55 По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»
16:22 В Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
15:54 После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:18 Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку
14:53 Улицы Крутая и Таборинская в Екатеринбурге станут односторонними
14:27 В аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса
13:55 Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области
13:24 Нижний Тагил занял девятое место в рейтинге городов с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду
12:58 Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге спасли 13 человек, кота и попугая
12:21 СУМЗ высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде
11:52 Водителя мусоровоза в Ивделе приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП
11:26 Цены на овощи выросли в Свердловской области
10:59 Работника пилорамы в Березовском осудили за нанесение смертельных травм прохожему
10:25 Свердловчанам пообещали деньги за помощь в тушении пожаров и поимке поджигателей
09:51 Свердловская область оказалась на третьем месте в России по спросу на сварщиков
09:22 В Свердловской области в 1,5 раза увеличилась площадь лесных пожаров
20:40 За сентябрьское смертоносное ДТП под Берёзовским перед судом предстанет челябинец
20:06 В Железнодорожном районе Екатеринбурга поймали распространительницу наркоты
Все новости Свердловской области
18:07 Греф назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
17:34 Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»
16:23 Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель
15:34 Губернатор Кондратьев подтвердил падение двух беспилотников утром в Краснодаре
15:06 Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троицу» Рублева передадут в храм Христа Спасителя
13:49 Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги
12:54 В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии за побег из палаточного лагеря
11:56 Глава Ижевска Бекмеметьев объявил о своей отставке
10:03 В центре Краснодара произошел взрыв
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
12:07 Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
11:18 В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
10:51 Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
09:47 Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
Все новости России и мира
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
18:49 В Тавде некому принимать роды
18:23 ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой
17:57 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
17:31 Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
16:55 По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»
16:22 В Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
15:54 После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:18 Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку
14:53 Улицы Крутая и Таборинская в Екатеринбурге станут односторонними
14:27 В аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса
14:05 «Уралкалий» направил более 135 млн рублей на оздоровительную кампанию для детей сотрудников
13:58 Разработка студентов Пермского Политеха улучшит систему «умный дом»
13:55 Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области
13:53 В Прикамском Роскадастре рассказали об ограничениях на строительство в границах санитарно-защитных зон
13:24 Нижний Тагил занял девятое место в рейтинге городов с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду
12:58 Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге спасли 13 человек, кота и попугая
12:21 СУМЗ высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде
11:52 Водителя мусоровоза в Ивделе приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП
11:45 Судебные приставы помогли жителю Перми и его дочери вернуться в родной дом
11:26 Цены на овощи выросли в Свердловской области
10:59 Работника пилорамы в Березовском осудили за нанесение смертельных травм прохожему
10:25 Свердловчанам пообещали деньги за помощь в тушении пожаров и поимке поджигателей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK