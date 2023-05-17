Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

От рук вандалов пострадали фасад и вывеска одного из магазинов одежды в Нижнем Тагиле. Благодаря камерам видеонаблюдения им удалось устроить поучительные «исправительные работы».Пытаясь выяснить, кто же расписал фасад здания, сотрудники торговой точки на проспекте Мира внимательно просмотрели видеозаписи и обнаружили запечатлённых на них «художников». Но в полицию обращаться не стали, а разместили ультиматум в ВК-сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Это возымело должный эффект! Не желая получить более серьёзное наказание, юные вандалы (а нахулиганили именно подростки) вышли на связь с руководством магазина и пообещали отмыть и фасад здания, и магазинную вывеску. На том и порешили. Теперь здание снова стоит чистеньким, а хулиганы впредь призадумаются, стоит ли добавлять без спросу свои художества в городскую среду.А вот чем закончится история с вандализмом в Красноуфимске, пока неизвестно. Там жертвой «художников» стала скульптура широкорогого оленя, установленная всего пару лет назад. Трое молодых людей с какой-то целью начали закрашивать статую краской из баллончика. Завершить начатое им помешало появление полицейского. «Художники» бросились врассыпную, но — как сообщает паблик «Подслушано Красноуфимск», — одного из них удалось задержать. И вряд ли в данном случае вандалам удастся отделаться купанием бронзового оленя.