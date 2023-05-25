По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

По городам Свердловской области начал свой путь региональный автопробег «Остановим ВИЧ вместе!». Специалисты охватили экспресс-тестированием уже более 600 местных жителей.В департаменте информполитики региона рассказали, что в этом году автопробег пройдет по 17 городам области. В каждом городе специалисты проведут экспресс-тестирование на ВИЧ для сотрудников крупных предприятий, а также организуют профилактические лекции в учреждениях, круглые столы в органах местного самоуправления и беседы с уральцами из групп повышенного риска. Проводятся и акции по быстрому тестированию на ВИЧ для всех желающих.В 2023 году в рамках автопробега также будут проходить семинары-тренинги для специалистов всех субъектов профилактики: учреждений образования, здравоохранения, соцобслуживания населения, культуры, физической культуры и молодежной политики.Первые пункты назначения на пути автопробега – Кировград, Туринск и Тавда. Экспресс-тестирование прошли 643 человека, а семинары-тренинги посетили 436 человек.