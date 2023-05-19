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Улицы Крутая и Таборинская в Екатеринбурге станут односторонними
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в микрорайон Калиновский установят знак «Одностороннее движение».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение станет односторонним на участке улицы Крутой – от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский, и улице Таборинской – от Крутой до Проезжей.
Изменения начнут действовать в конце июня.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение станет односторонним на участке улицы Крутой – от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский, и улице Таборинской – от Крутой до Проезжей.
Изменения начнут действовать в конце июня.
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