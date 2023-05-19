СУМЗ высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде



Фото: пресс-служба УГМК





— сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, принявший участие в посадке . «Этот положительный опыт правительством оценен, министерство природных ресурсов поддерживает и участвует практически во всех экологических акциях СУМЗа и других предприятий региона»,



Фото: пресс-служба УГМК





— сказал Роман Тужиков. «Деревья, лес — это легкие планеты. Здорово, что в восстановлении «легких» участвуют дети. Они еще раз подтверждают тезис, что экология — это дело каждого»,





— сказал директор СУМЗа Багир Абдулазизов. «Мы уже не один год высаживаем разные культуры деревьев, и будем продолжать. Мероприятия у нас расписаны до 2030 года: это и высадки деревьев, и зарыбление»,



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Среднеуральский медеплавильный завод традиционно принял участие в акции «Миллиард деревьев» и высадил рябиновую аллею вдоль парка Победы в Ревде на улице Чайковского.Акция прошла в рамках соглашения с правительством Свердловской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды, по которому СУМЗ взял на себя обязательства в разделе «Экология»: в том числе и проводить регулярную высадку деревьев. Всего за несколько лет в Ревде и Первоуральске высажено 7,3 тысячи саженцев березы, сосны, липы, рябины, ивы и 49 тысяч сеянцев ели на общую сумму 6,9 миллиона рублей.Также рябиновую аллею — а это 100 молодых деревьев — высаживали депутат Законодательного собрания области Александр Серебренников, руководитель Уральского межрегионального Росприроднадзора Роман Тужиков, глава Ревды Татьяна Клепикова, председатель думы Ревды Андрей Мокрецов, директор СУМЗ Багир Абдулазизов, волонтеры СУМЗа и кадеты школы №1.Как отмечают организаторы акции, высадка деревьев вдоль дорог не только преображает городское пространство, но и компенсирует выбросы автомобильного транспорта. По словам главы округа Татьяны Клепиковой, заботу о молодых деревцах возьмет на себя администрация в лице Управления городским хозяйством.Напомним, что Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота.