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Свердловчанам пообещали деньги за помощь в тушении пожаров и поимке поджигателей

10.25 Пятница, 26 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал волонтерам денежное вознаграждение за помощь в тушении лесных пожаров и поимке поджигателей.

В департаменте информполитики региона заявили, что добровольцы, участвующие в тушении пожаров и патрулировании, получат деньги, начиная с 5 мая – даты введения режима ЧС в лесах.

Выплаты ожидаются следующие:

- 50 рублей в час при участии волонтера в организованных мероприятиях до четырех часов;
- 100 рублей в час при участии в мероприятиях более четыре часов.

Предусмотрены выплаты не более двух тысяч рублей в сутки.

За предоставление в правоохранительные органы достоверной информации о виновнике пожара гражданин может рассчитывать на выплату в размере 50 тысяч рублей. Деньги он получит, если информация подтвердится.

Если гражданин помог задержать виновника возгорания, то вознаграждение составит 100 тысяч рублей.

Для получения выплаты следует общаться в свердловское Минприроды. Министерство запросит подтверждающие сведения у лесничеств, в органах местного самоуправления и у правоохранителей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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