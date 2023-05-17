Свердловчанам пообещали деньги за помощь в тушении пожаров и поимке поджигателей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал волонтерам денежное вознаграждение за помощь в тушении лесных пожаров и поимке поджигателей.В департаменте информполитики региона заявили, что добровольцы, участвующие в тушении пожаров и патрулировании, получат деньги, начиная с 5 мая – даты введения режима ЧС в лесах.Выплаты ожидаются следующие:- 50 рублей в час при участии волонтера в организованных мероприятиях до четырех часов;- 100 рублей в час при участии в мероприятиях более четыре часов.Предусмотрены выплаты не более двух тысяч рублей в сутки.За предоставление в правоохранительные органы достоверной информации о виновнике пожара гражданин может рассчитывать на выплату в размере 50 тысяч рублей. Деньги он получит, если информация подтвердится.Если гражданин помог задержать виновника возгорания, то вознаграждение составит 100 тысяч рублей.Для получения выплаты следует общаться в свердловское Минприроды. Министерство запросит подтверждающие сведения у лесничеств, в органах местного самоуправления и у правоохранителей.