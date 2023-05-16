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Начальника управления ЖКХ Первоуральска оштрафовали за долгое рассмотрение обращения местной жительницы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске оштрафовали начальника управления ЖКХ и строительства за нарушение порядка рассмотрения обращения местной жительницы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в феврале этого года жительница Первоуральска направила обращение к начальнику управления ЖКХ и строительства городского округа по вопросу обустройства освещения в одном из поселков. Ответ на обращение был направлен только после начала прокурорской проверки, а именно в апреле.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении начальника управления ЖКХ возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Мировой судья судебного участка № 1 Первоуральского судебного района оштрафовал начальника управления на шесть тысяч рублей.
Также прокуратура внесла начальнику управления представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в феврале этого года жительница Первоуральска направила обращение к начальнику управления ЖКХ и строительства городского округа по вопросу обустройства освещения в одном из поселков. Ответ на обращение был направлен только после начала прокурорской проверки, а именно в апреле.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении начальника управления ЖКХ возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Мировой судья судебного участка № 1 Первоуральского судебного района оштрафовал начальника управления на шесть тысяч рублей.
Также прокуратура внесла начальнику управления представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
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