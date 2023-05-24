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Бывший и нынешний главы Екатеринбурга торжественно погасили почтовую марку к 300-летнему юбилею города

15.01 Четверг, 25 мая 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Музее истории Екатеринбурга состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой 300-летию уральской столицы.

В церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат заксобрания Свердловской области и бывший (1992–2010) глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселёв.

Кроме того, с речью выступили учитель учитель гимназии № 9 Екатерина Парамонова и её ученик Сергей Алексеев, победивший в городской олимпиаде по истории .


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


На юбилейной марке изображён памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города.

Гашением марки в почтовом деле называется ее вывод из оборота. То есть после гашения её уже нельзя использовать для отправки писем. При этом участники мероприятия отметили, что у екатеринбургских марок будет высокая ценность среди филателистов. Всего их тираж составил 135 тысяч штук.


Фото: Музей истории Екатеринбурга


На церемонию гашения марки были приглашены члены «Совета неравнодушных», бывшие и нынешние городские чиновники и депутаты. Аркадий Чернецкий признался, что за время своего руководства городом участвовал во многих мероприятиях, но в таком участвует впервые.



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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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