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На Уралмаше в Екатеринбурге уничтожили липовую аллею
Общество
Фото: очевидец / Е1.RU
В Екатеринбурге продолжают массово вырубать деревья, против чего уже ни раз выступали местные жители. В этот раз уничтожена многолетняя липовая аллея на Уралмаше.
Как пишет E1.RU со ссылкой на очевидца, на углу улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского несколько дней назад появился забор. Сейчас за забором появились срубленные и поваленные деревья, а на место пригнали гусеничный экскаватор.
По словам очевидца, на заборе не были никакой таблички со сведениями о том, кто и для чего проводит работы. В администрации Орджоникидзевского района заявили, что на этом участке планируют построить корпус детской больницы, в связи с чем ведутся работы по расчистке территории.
Как пишет E1.RU со ссылкой на очевидца, на углу улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского несколько дней назад появился забор. Сейчас за забором появились срубленные и поваленные деревья, а на место пригнали гусеничный экскаватор.
«Сердце кровью обливается – уничтожили многолетнюю липовую аллею на Уралмаше»,
– отмечает очевидец.
По словам очевидца, на заборе не были никакой таблички со сведениями о том, кто и для чего проводит работы. В администрации Орджоникидзевского района заявили, что на этом участке планируют построить корпус детской больницы, в связи с чем ведутся работы по расчистке территории.
«Указанный участок принадлежит ДГБ № 15, на нем к средине 2025 года планируется построить шестиэтажный корпус детской больницы»,
– уверяют в пресс-службе района.
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