Еще на двух участках в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще на двух участках запретят парковку – на улице Котельникова и на автодороге вдоль сквера имени Джавахарлала Неру.Как сообщили в пресс-службе мэрии, в июне на этих участках установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Предполагается, что запрет парковки позволит улучшить содержание и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.