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Еще на двух участках в Екатеринбурге запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге еще на двух участках запретят парковку – на улице Котельникова и на автодороге вдоль сквера имени Джавахарлала Неру.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в июне на этих участках установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Предполагается, что запрет парковки позволит улучшить содержание и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в июне на этих участках установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Предполагается, что запрет парковки позволит улучшить содержание и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.
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