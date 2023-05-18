В почтовых отделениях Екатеринбурга на этой неделе появится новая марка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже завтра, 25 мая, в Екатеринбурге должна пройти процедура гашения новой почтовой марки. Она посвящена юбилею уральской столицы.Новая марка выпущена в год 300-летия Екатеринбурга. На ней изображён памятник «отцам-основателям», Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В изображение включён также вид на современную часть Екатеринбурга. Тираж марки — 135 тысяч экземпляров, а номинал — 50 рублей.Гашение новой марки пройдёт в здании главного отделения «Почты России» в Екатеринбурге (до сих пор более известного в народе, как Центральный почтамт). Обещается торжественная обстановка и присутствие высокопоставленных мэрских представителей.