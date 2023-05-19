Парковку на центральной площади Екатеринбурга в выходные закроют из-за ярмарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В эти выходные в центре Екатеринбурга пройдет последняя в весеннем сезоне ярмарка. На время проведения ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта.Посетители ярмарки 27 и 28 мая смогут приобрести различные сладости: козинаки из тыквы и кедра, халву, щербет, рахат лукум, чак-чак, фрукты и орехи в шоколаде и йогуртовой заливке, а также мармелад. Традиционно на прилавках разместятся молочная и мясная продукция, овощи и ягоды.Садоводы смогут приобрести почвогрунт и цветочную рассаду многолетних растений, саженцы деревьев и кустарников.В связи с проведением ярмарки с 00.00 26 мая до 19.00 28 мая будет закрыта парковка на площади 1905 года. Припарковать автомобили можно будет на прилегающих к площади улицам.