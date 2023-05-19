Возрастное ограничение 18+
Парковку на центральной площади Екатеринбурга в выходные закроют из-за ярмарки
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В эти выходные в центре Екатеринбурга пройдет последняя в весеннем сезоне ярмарка. На время проведения ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта.
Посетители ярмарки 27 и 28 мая смогут приобрести различные сладости: козинаки из тыквы и кедра, халву, щербет, рахат лукум, чак-чак, фрукты и орехи в шоколаде и йогуртовой заливке, а также мармелад. Традиционно на прилавках разместятся молочная и мясная продукция, овощи и ягоды.
Садоводы смогут приобрести почвогрунт и цветочную рассаду многолетних растений, саженцы деревьев и кустарников.
В связи с проведением ярмарки с 00.00 26 мая до 19.00 28 мая будет закрыта парковка на площади 1905 года. Припарковать автомобили можно будет на прилегающих к площади улицам.
Посетители ярмарки 27 и 28 мая смогут приобрести различные сладости: козинаки из тыквы и кедра, халву, щербет, рахат лукум, чак-чак, фрукты и орехи в шоколаде и йогуртовой заливке, а также мармелад. Традиционно на прилавках разместятся молочная и мясная продукция, овощи и ягоды.
Садоводы смогут приобрести почвогрунт и цветочную рассаду многолетних растений, саженцы деревьев и кустарников.
В связи с проведением ярмарки с 00.00 26 мая до 19.00 28 мая будет закрыта парковка на площади 1905 года. Припарковать автомобили можно будет на прилегающих к площади улицам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».