Участники фестиваля «ЧО» создадут в Екатеринбурге 11 новых арт-объектов

Юлия Кольтенберг, фото предоставлены организаторами © Вечерние ведомости

Организаторы фестиваля уличного искусства «ЧО» презентовали 11 новых арт-объектов, которые появятся в разных районах Екатеринбурга в этом году.Куратором четвертого сезона фестиваля является директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Тема сезона – «Передача энергии». По словам организаторов, тема становится «мостом» между Екатеринбургом и Пермью, а также предполагает размышления о городе, опираясь на личные переживания и чувства.«В этом году 300-летие отмечает не только Екатеринбург, но и Пермь, когда-то наши города были связаны в контуре Пермской губернии. Общих юбилейных событий у двух городов практически нет, общая история не обсуждается, но как будто бы хочется проявить связь между ними, почувствовать близость. В этом я чувствую себя немного “связующим звеном”. В коллекции музея есть альбом Ильи Кабакова, на котором написано “Передача энергии”. Мне показалось, что это словосочетания идеально описывает невидимый, но очень важный процесс взаимодействия», – рассказала Наиля Аллахвердиева.Этим летом на улицах Екатеринбурга появятся следующие арт-объекты:- «Цветок» Саши Фроловой. Данная работа – попытка поработать с водной поверхностью и интерпретация «Каменного цветка»;- «Сердечник» Сергея Клещева. Монументальная буква «Е» длиной пять метров будет лежать на земле и выражать индустриальный образ Урала;- «Обращение № 133» Дмитрия Пригова. Одна из работ цикла «Обращений к гражданам»;- «Закат» Пети Стабровского. Планируется трансляция цветового градиента, напоминающего закат, на мультимедийном экране на улице Малышева возле культурного центра «Эрмитаж-Урал»;- «Лезет» Валерия Казаса. Арт-объект представлен в виде сложной фигуры из металла, которая как бы пролезает через опору;- работа Анны Нистратовой. Ее объект тоже будет связан с использованием цвета на конкретных физических объектах;- «Уральская азбука» студии ДЭЗ№ 5. Проект воплотят вместе с московской студией в рамках районной школы-паблик-арта на Уралмаше и Эльмаше;- «Длинная история Екатеринбурга» Кати Гущиной. Работа появится на заборе. Объект помогут создать подростки, которые поделятся мыслями о том, как воспринимают и чувствуют Екатеринбург;- «⅙ mp3» Кати Червонных и Степы Rare. Выпускники Уральской школы паблик-арта от «ЧО» напротив барельефа по мотивам сказов Бажова на улице Луначарского установят длинную скамейку для горожан;- «Место для чувства» неизвестного автора. Это попытка создать в Екатеринбурге универсальное место для переживаний, скорби, памяти и чувствования;- «Надувательство» Ульяны Розиной. Арт-объект состоит из старых надувных игрушек и обращает внимание на загрязненность природы.