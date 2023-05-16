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Участники фестиваля «ЧО» создадут в Екатеринбурге 11 новых арт-объектов

13.55 Среда, 24 мая 2023
Общество
Фото предоставлено организаторами
Организаторы фестиваля уличного искусства «ЧО» презентовали 11 новых арт-объектов, которые появятся в разных районах Екатеринбурга в этом году.

Куратором четвертого сезона фестиваля является директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Тема сезона – «Передача энергии». По словам организаторов, тема становится «мостом» между Екатеринбургом и Пермью, а также предполагает размышления о городе, опираясь на личные переживания и чувства.

«В этом году 300-летие отмечает не только Екатеринбург, но и Пермь, когда-то наши города были связаны в контуре Пермской губернии. Общих юбилейных событий у двух городов практически нет, общая история не обсуждается, но как будто бы хочется проявить связь между ними, почувствовать близость. В этом я чувствую себя немного “связующим звеном”. В коллекции музея есть альбом Ильи Кабакова, на котором написано “Передача энергии”. Мне показалось, что это словосочетания идеально описывает невидимый, но очень важный процесс взаимодействия», – рассказала Наиля Аллахвердиева.

Этим летом на улицах Екатеринбурга появятся следующие арт-объекты:

- «Цветок» Саши Фроловой. Данная работа – попытка поработать с водной поверхностью и интерпретация «Каменного цветка»;



- «Сердечник» Сергея Клещева. Монументальная буква «Е» длиной пять метров будет лежать на земле и выражать индустриальный образ Урала;



- «Обращение № 133» Дмитрия Пригова. Одна из работ цикла «Обращений к гражданам»;



- «Закат» Пети Стабровского. Планируется трансляция цветового градиента, напоминающего закат, на мультимедийном экране на улице Малышева возле культурного центра «Эрмитаж-Урал»;



- «Лезет» Валерия Казаса. Арт-объект представлен в виде сложной фигуры из металла, которая как бы пролезает через опору;



- работа Анны Нистратовой. Ее объект тоже будет связан с использованием цвета на конкретных физических объектах;



- «Уральская азбука» студии ДЭЗ№ 5. Проект воплотят вместе с московской студией в рамках районной школы-паблик-арта на Уралмаше и Эльмаше;



- «Длинная история Екатеринбурга» Кати Гущиной. Работа появится на заборе. Объект помогут создать подростки, которые поделятся мыслями о том, как воспринимают и чувствуют Екатеринбург;



- «⅙ mp3» Кати Червонных и Степы Rare. Выпускники Уральской школы паблик-арта от «ЧО» напротив барельефа по мотивам сказов Бажова на улице Луначарского установят длинную скамейку для горожан;



- «Место для чувства» неизвестного автора. Это попытка создать в Екатеринбурге универсальное место для переживаний, скорби, памяти и чувствования;



- «Надувательство» Ульяны Розиной. Арт-объект состоит из старых надувных игрушек и обращает внимание на загрязненность природы.



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Юлия Кольтенберг, фото предоставлены организаторами © Вечерние ведомости


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